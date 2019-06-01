Трамп назвал Маркл злобной из-за высказываний о нём в 2016 году

Президент США Дональд Трамп в интервью The Sun назвал герцогиню Сассекскую Меган "злобной" из-за её резких высказываний в адрес политика в 2016 году.
— Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной, — заявил Трамп.
Впрочем, глава Белого дома верит, что у актрисы прекрасно получится справиться с обязанностями члена королевской семьи.
Напомним, что в 2016 году в ходе президентской кампании в США Меган Маркл называла бизнесмена "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри", и активно поддерживала его главную соперницу — кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон.
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