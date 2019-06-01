Элтон Джон осудил решение удалить некоторые сцены из фильма "Рокетмен" в России

Британского певца и композитора Элтона Джона возмутило решение прокатчика фильма "Рокетмен" в России вырезать часть сцен. Соответствующее заявление было опубликовано в "Фейсбуке" от лица певца и создателей картины.

— Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре на российском кинорынке, о чём мы не знали до сегодняшнего дня, Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнёром, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, — отметили в заявлении.

По мнению авторов послания, решение прокатчика вырезать часть сцен из ленты свидетельствует о "сильном расколе, который демонстрирует то, как жесток и нетерпим может быть мир по отношению к любви двух людей".

Вместе с тем в сообщении выразили надежду на то, что со временем удастся наладить диалог и сделать так, чтобы все люди получили право голоса.

Напомним, ранее представитель кинокомпании "Централ партнершип" рассказал, что изменения были внесены в фильм "для соответствия картины законодательству РФ". Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский отрицает вмешательство ведомства в российский вариант киноленты о британском певце, а лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал сложившуюся вокруг картины ситуацию анекдотом.