Бритни Спирс обвинила своего мужа и команду в шантаже

Информация исходит из писем поп-звезды 2009–2010 годов, где она пишет о себе в третьем лице.

Американская певица Бритни Спирс заявила об обмане со стороны своего бывшего мужа Кевина Федерлайна и собственной команды, которая заставила её молчать, когда у звезды отобрали детей, а её саму отправили в психиатрическую клинику. Рукописные записки Спирс, написанные и разосланные в период с 2009 по 2010 год, попали в распоряжение The Daily Mail.

Певица заперлась в ванной комнате со своим сыном Джейденом, когда её бывший муж вызвал полицию, чтобы забрать детей.

— Её поведение, когда её ребёнка забрали из запертой ею ванной комнаты, вполне понятно, учитывая, что её друг у двери всё время говорил ей, что полицейские уходят, не волнуйся, оставайся в ванной, — описывает певица события 2008 года, рассказывая о себе в третьем лице.

Кроме того, поп-звезда утверждает о постоянном контроле и угрозах со стороны её собственной команды, шантажировавшей Спирс детьми.

В письмах Бритни Спирс также пишет, что подобными угрозами её вынудили развестись с Кевином Федерлайном, который состроил из себя "невинную жертву".