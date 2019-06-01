Бритни Спирс обвинила своего мужа и команду в шантаже

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Бритни Спирс обвинила своего мужа и команду в шантаже

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Фото © Flickr/Jennifer

Информация исходит из писем поп-звезды 2009–2010 годов, где она пишет о себе в третьем лице.

Американская певица Бритни Спирс заявила об обмане со стороны своего бывшего мужа Кевина Федерлайна и собственной команды, которая заставила её молчать, когда у звезды отобрали детей, а её саму отправили в психиатрическую клинику. Рукописные записки Спирс, написанные и разосланные в период с 2009 по 2010 год, попали в распоряжение The Daily Mail.

Певица заперлась в ванной комнате со своим сыном Джейденом, когда её бывший муж вызвал полицию, чтобы забрать детей.

Её поведение, когда её ребёнка забрали из запертой ею ванной комнаты, вполне понятно, учитывая, что её друг у двери всё время говорил ей, что полицейские уходят, не волнуйся, оставайся в ванной, — описывает певица события 2008 года, рассказывая о себе в третьем лице.

Кроме того, поп-звезда утверждает о постоянном контроле и угрозах со стороны её собственной команды, шантажировавшей Спирс детьми.

В письмах Бритни Спирс также пишет, что подобными угрозами её вынудили развестись с Кевином Федерлайном, который состроил из себя "невинную жертву".

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