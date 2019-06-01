Бывший украинский министр сообщил о крахе оборонной промышленности

По его мнению, речь идёт не о количестве служащих в армии людей, а о её оснащении.

Состояние оборонной промышленности Незалежной оставляет желать лучшего, заявил экс-глава военного ведомства и бывший министр Юрий Ехануров.

По его словам, проблемы вызваны нехваткой средств.

— Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша оборонка практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их, — признался он в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он обратил внимание на тот факт, что боеспособность армии определяется не количеством людей, а оснащением, с чем у Незалежной серьёзные проблемы.

Так, ко Дню независимости страны было представлено десять бронетранспортёров "Козак", а в целом в распоряжении ВСУ насчитывается 43 таких автомобиля, хотя для эффективных боевых действий нужно иметь минимум три или четыре тысячи бронетранспортёров.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о создании новой армии и о том, что Вооружённые силы страны стали одними из самых сильных в Европе. В Госдуме РФ прокомментировали заявление, отметив, что поставляемое в страну оружие носит второсортный характер и не соответствует уровню оснащённости вооружённых сил других государств.