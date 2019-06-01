СМИ: Япония не заключит договор с Россией на полях саммита "двадцатки"

Токио и Москва не смогли преодолеть разногласий в историческом контексте, а также по вопросам безопасности.

Правительство Японии отказалось от заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору на грядущем саммите "двадцатки" в Осаке. Об этом сообщила газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

По её информации, стороны не смогли преодолеть разногласия касаемо некоторых исторических моментов и вопросов безопасности. Ранее японская сторона намеревалась прийти к рамочному соглашению к мероприятию.

В первую очередь Токио желает подтвердить декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва была готова передать второй стороне соглашения остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

Однако несколько раундов переговоров глав МИД двух стран показали обеспокоенность российской стороны тем, что Япония получит возможность разместить на островах ПРО Aegis Ashore американского производства. Также Москва требовала от Токио признания того, что Южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, что совершенно не устроило Японию.

Как замечает газета, обе стороны к саммиту "двадцатки" собираются сосредоточиться на общей сельскохозяйственной деятельности на островах. Между тем Токио всё же рассчитывает на продолжение мирного диалога с Москвой в долгосрочной перспективе.

Напомним, что из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.