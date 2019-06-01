США увеличат количество военных в Польше

Соглашение между Вашингтоном и Варшавой может быть подписано уже в июне текущего года.

Контингент американских военных в Польше увеличится на тысячу человек. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что переговоры двух стран уже близки к завершению. Измениться может не только количество находящихся в стране солдат, но и оснащение войск, а также планируется создание совместного учебно-тренировочного центра.

Соглашение между Вашингтоном и Варшавой может быть подписано уже в июне текущего года.