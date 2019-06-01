На территории РФ зарегистрировали около 30 крупных лесных пожаров

Из-за стихии вынужденный режим ЧС объявили на всей территории Республики Тыва и в одном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим действует в 45 регионах РФ.

Около тридцати лесных пожаров зафиксировали на территории РФ 1 июня, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

— На 00:00 мск 1 июня 2019 года на территории РФ действовало 29 лесных пожаров на площади 9028 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточняется, большая часть возгораний находится в Забайкальском крае, в Иркутской области, Красноярском крае и на территории Республики Тыва.

Кроме этих мест сообщения о пожарах поступали из Бурятии, Мордовии и с Камчатки.

Также сотрудники ведомства зарегистрировали порядка 27 лесных пожаров в труднодоступных местах, в основном в Якутии.

Такие очаги возгораний не локализуют, так как затраты превышают ожидаемый ущерб.

В настоящее время к тушению контролируемых пожаров привлечено около 1,8 тысячи человек, 362 единицы техники.

Тринадцать воздушных судов участвуют в устранении пожаров, ещё 47 мониторят ситуацию.

Из-за стихии вынужденный режим ЧС объявили на всей территории Республики Тыва и в одном районе Забайкальского края.