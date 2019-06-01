Водителей туристических автобусов в Турции обучат безопасности

Тем самым в принимающей стране хотят, чтобы отдыхающие проводили время без лишних проблем и забот.

Туристические агентства Турции проводят обучение по мерам безопасности для водителей туристических автобусов. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя.

— Наши туристические агентства принимают дополнительные меры в плане безопасности. Они обучают своих сотрудников и, в частности, водителей туристических автобусов, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, — рассказал Баглыкайя.

Тем самым в принимающей стране хотят, чтобы отдыхающие проводили время без лишних проблем и забот. Он также подчеркнул, что большая часть российских туристов прибывает в страну с медицинской страховкой, которая покрывает расходы на лечение.