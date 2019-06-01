В США рассказали о планируемых санкциях в отношении "Северного потока — 2"

Как уточняется, проект был внесён на рассмотрение ещё 14 мая, однако доступ к полному тексту предложения предоставили лишь в начале следующего месяца.

Сенаторы Конгресса США подготовили законопроект, в который включили минимум пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северного потока — 2". Соответствующий документ был опубликован на сайте Конгресса 1 июня.

Как уточняется, проект был внесён на рассмотрение ещё 14 мая, однако полный текст предложения сенаторов опубликовали лишь в начале следующего месяца.

— Президент может ввести пять или более санкций … в отношении иностранного лица, если решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после неё предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию [такому] судну, — отметили авторы инициативы.

Среди возможных санкций сенаторы предложили отказывать в выдаче экспортных лицензий соответствующими органами США, запретить брать займы на сумму, превышающую 10 миллионов долларов в течение года, запретить работу с госдолгом страны или федеральными средствами, запретить проводить платежи в зоне американской юрисдикции или заключать сделки с собственностью.

В качестве меры наказания предлагается высылать сотрудников компаний-нарушителей из страны.

Также инициатива предусматривает запрет на въезд в страну или заморозку активов любых лиц, задействованных в процессах "продажи, аренды, предоставления или содействия в предоставлении" судов для укладки участков газопровода.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ заявила, что её страна отвергает возможность введения экстратерриториальных санкций США, направленных против немецких и иностранных компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что строительство газопровода будет завершено до конца 2019 года. Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже прокладывают в российских водах.