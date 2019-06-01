Егор Крид высмеял анонс нового сезона "Холостяка"

Создатели телешоу призывают зрителей приходить на кастинг "теперь с настоящим мужиком".

Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".

В тизере проекта присутствует фраза: "Приходи на кастинг нового "Холостяка", теперь с настоящим мужиком!" — после чего следует вырезанная часть высказывания Крида: "Я бы вряд ли на такое согласился".

— Видимо, у кое-кого пригорело после интервью. Несите огнетушитель, — написал певец в соцсети, отметив, что ролик уже удалили, однако "Интернет всё помнит".

Видимо, Крид имеет в виду интервью у Юрия Дудя, вышедшее 28 мая. В видеоролике бывший участник Black Star рассказывает, чем он остался недоволен в "Холостяке".

Как ранее писал Лайф, в следующем сезоне "Холостяка" выбор главного героя шоу хотят оставить за зрителями.