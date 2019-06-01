Минюст США проведёт антимонопольное расследование в отношении Google

Впрочем, для сервиса оно станет не первым за последнее время. В прошлый раз подобная мера ни к чему не привела.

Министерство юстиции США ведёт подготовку к началу антимонопольного расследования в отношении корпорации Alphabet, которая владеет Google. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что специалисты ведомства проверят, как компания ведёт бизнес и определяет порядок поиска в Интернете, а также работает по иным вопросам.

Впрочем, для сервиса расследование станет не первым за последнее время. В прошлый раз подобная мера ни к чему не привела. Тогда проверку проводила Федеральная комиссия по торговле США.

Ранее Еврокомиссия наложила на Google штраф $1,7 млрд за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в Интернете и её выделении при поиске в Сети.