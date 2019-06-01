Трамп исключил Индию из списка стран, получающих торговые льготы

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Трамп исключил Индию из списка стран, получающих торговые льготы

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, которые получают торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Я постановил, что Индия не заверила США в том, что предоставит справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить её нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года, — говорится в заявлении.

Ранее Лайф рассказывал о намерении США исключить Индию и Турцию из числа стран, которые получают торговые льготы.

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