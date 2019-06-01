Сенаторы США выработали стратегию противодействия доминированию РФ в Европе

В опубликованном законопроекте идёт речь о противостоянии в энергетической сфере, а именно в препятствии строительству "Северного потока — 2".

Стратегия США по вопросу "обеспечения энергетической безопасности европейских союзников" должна базироваться на противодействии доминированию России в Европе. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещённом на сайте конгресса.

— Стратегия … включает в себя следующие элементы: ... диверсификацию источников энергоресурсов таких союзников; противодействие усилиям Российской Федерации по установлению энергетического доминирования в Европе, — говорится в документе.

Авторы стратегии — cенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон — предлагают ввести санкции за предоставление России кораблей для строительства трубопровода и других целей.

Кроме того, стратегия США касается усиления роли дипломатии и увеличения жизнеспособности энергетической инфраструктуры в Европе.

Документ, законопроект которого внесён 14 мая, а полный текст опубликован 1 июня, в первую очередь направлен на препятствие строительству газопровода "Северный поток — 2".

В документе также раскрываются частности, касающиеся введения пакета санкций, нацеленных против "Северного потока — 2".

Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что строительство газопровода будет завершено до конца 2019 года. Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже прокладывают в российских водах.