Полиция США раскрыла подробности гибели стрелка в Вирджинии

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Полиция США раскрыла подробности гибели стрелка в Вирджинии

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Фото © Facebook / Virginia Beach Police Department

Как выяснилось, огонь по коллегам из пистолета 45-го калибра с глушителем открыл муниципальный служащий, имевший большой стаж.

Стрелок, устроивший стрельбу в здании муниципалитета города Вирджиния-Бич, был ранен в ходе перестрелки с полицейскими и скончался, сообщил начальник местной полиции Джеймс Сервера.

Полицейские сделали то, что обязаны были сделать, — оказали ему первую помощь и эвакуировали из здания. Позже он умер от (полученных. — Прим. Лайфа) ран, — заявил он.

Как выяснилось, огонь по коллегам из пистолета 45-го калибра с глушителем открыл муниципальный служащий, имевший большой стаж.

Имя и фамилию злоумышленника пообещали обнародовать после того, как удастся побеседовать со всеми родственниками погибшего.

Телекомпания CNN сообщает, что убийцей был 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший в Департаменте коммунальных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в городе Вирджиния-Бич, в ходе которой погибло 12 человек.

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