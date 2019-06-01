Япония надеется, что денуклеаризация КНДР пройдёт мирным путём

Министр обороны страны также заявил, что в Токио нацелены на укрепление сотрудничества между США и Южной Кореей по проблеме КНДР.

Стабильность на Корейском полуострове имеет для Японии важное значение, поэтому страна надеется, что денуклеаризация КНДР пройдёт исключительно по пути дипломатии. Об этом сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая во время выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

— Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что мир и стабильность на Корейском полуострове очень важны для Японии. Мы надеемся, что денуклеаризация КНДР будет достигнута мирным путём через дипломатические усилия. Я хотел бы также отметить, что роль оборонных ведомств заключается в том, чтобы поддерживать и продвигать такие усилия, — рассудил министр.

Согласно его словам, Япония продолжает поддерживать укрепление сотрудничества между США и Южной Кореей по проблеме КНДР, равно как и выступает за проведение совместных учений.

Как ранее писал Лайф, в Токио напомнили, что будут и дальше добиваться от Северной Кореи конкретных шагов по разоружению и денуклеаризации.