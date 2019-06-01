Вице-премьер Украины пригрозил власти насилием, если та отменит закон о языке

Политик назвал противников законопроекта "проходимцами", отправив их вслед за Виктором Януковичем — в Россию.

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" Украины насилием, если та решится отменить принятый закон об украинском языке. Об этом политик сообщил в "Фейсбуке".

— Для "новых русских" новой власти на Украине. В своё время один "фунт" (на фото) для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет... Даже и не думай... те (выражение Зеленского к Порошенко. — Прим. Лайфа)! Можем повторить, — заявил нардеп, прикрепив фотографию бывшего депутата Рады Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.

Вице-премьер охарактеризовал всех противников нового закона как "проходимцев", упомянув, что им придётся последовать за Виктором Януковичем в Россию.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни.

Несмотря на то что закон вызвал волну недовольств, новый лидер Украины Владимир Зеленский не собирается обращаться в суд по поводу этого нововведения.