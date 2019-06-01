В первый летний день москвичей ждёт тёплая погода

В Москве ожидается ясная погода, термометр покажет до 25 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днём температура воздуха в Москве будет в районе 23–25 градусов со знаком плюс. В ночь на воскресенье она может опуститься до 11 градусов. Ветер западный, северо-западный с порывами от пяти до десяти метров в секунду.

В Подмосковье температура чуть ниже — от 20 до 25 градусов тепла. Ночью — до плюс восьми.

Атмосферное давление повышенное: 752 мм рт. ст.

На 1 июня объявлен жёлтый уровень опасности из-за высокого риска природных пожаров.