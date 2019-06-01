В Таиланде автобус упал в пропасть, пострадало 17 человек

30ชีวิตหวิดหล่นเหว! 'กระบะ'ตัดหน้าบัส'เชียงใหม่-แพร่'... อ่านต่อที่ : https://t.co/7prKhaK5UJ— Dailynews Online (@DailynewsTwit) June 1, 2019
В таиландской провинции Чиангмай в Пхрае по меньшей мере 17 человек пострадали в результате падения автобуса в пропасть. Об этом сообщила газета Nation.
Прибывшие спасатели помогли выбраться пострадавшим пассажирам, которых развезли по трём больницам.
Водитель транспортного средства рассказал, что во время дождя автомобиль перед его автобусом резко затормозил, в результате чего он потерял управление, съехав с дороги, и упал с 20-метровой высоты.
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