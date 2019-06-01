Итальянские учёные обвинили Twitter в снижении успеваемости студентов

Исследователи итальянского Католического университета Святого Сердца проанализировали влияние социальной сети Twitter на успеваемость студентов. Об этом пишет Daily Mail.
Эксперимент проводился среди полутора тысяч участников с высокими показателями успеваемости. В качестве одного из заданий студентам требовалось прочитать роман "Покойный Маттиа Паскаль", написанный драматургом Луиджи Пиранделло, после чего половина учащихся должна была предоставить анализ произведения, основываясь на обсуждении в "Твиттере". Остальные готовились к испытанию с помощью дополнительной литературы.
Последняя стадия эксперимента сводилась к тестовому заданию, согласно результатам которого, учащиеся, использующие Twitter, показали себя намного хуже, нежели студенты, обращающиеся к дополнительной литературе.
Результат обуславливается тем, что соцсети далеки от тех сфер знаний, о которых они рассуждают, в итоге получается нагромождение и распространение ложной информации.
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