Вступил в силу запрет на поставки угля и нефти на Украину

Теперь экспортировать топливо можно только по разрешению Министерства экономического развития.

С 1 июня вступил в силу запрет на поставки различного вида угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Согласно постановлению правительства, теперь экспортировать на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно только по разрешению Минэкономразвития.

31 мая Минэкономразвития направило правительству перечень компаний, которые могут получить право экспортировать топливо на Украину, при этом разрешение на поставку и её объёмы будут ежемесячно пересматриваться.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня 2019 года в качестве защиты интересов страны и принятия ответных мер против расширения санкций в отношении России. Украинский сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал ответ премьер-министра получением Москвой контроля над Киевом.