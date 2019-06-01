Неизвестный выстрелил в женщину на юге Москвы и скрылся

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Неизвестный выстрелил в женщину на юге Москвы и скрылся

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Фото © Pixabay

Пострадавшая смогла дойти до своего дома, а уже оттуда её забрала скорая помощь.

Неизвестный выстрелил в женщину на юге Москвы и скрылся с места преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции.

Пострадавшая 1975 года рождения смогла дойти до своего дома, который расположен на Кантемировской улице. Уже оттуда её забрала скорая помощь. Тип огнестрельного оружия пока не установлен.

Ей поставили диагноз: проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки, — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что дорожный конфликт закончился стрельбой в оппонента на северо-востоке Москвы.

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