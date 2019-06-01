Неизвестный выстрелил в женщину на юге Москвы и скрылся с места преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции.
Пострадавшая 1975 года рождения смогла дойти до своего дома, который расположен на Кантемировской улице. Уже оттуда её забрала скорая помощь. Тип огнестрельного оружия пока не установлен.
— Ей поставили диагноз: проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки, — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее сообщалось, что дорожный конфликт закончился стрельбой в оппонента на северо-востоке Москвы.
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