Пострадавшая смогла дойти до своего дома, а уже оттуда её забрала скорая помощь.

Неизвестный выстрелил в женщину на юге Москвы и скрылся с места преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции.

Пострадавшая 1975 года рождения смогла дойти до своего дома, который расположен на Кантемировской улице. Уже оттуда её забрала скорая помощь. Тип огнестрельного оружия пока не установлен.

— Ей поставили диагноз: проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки, — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что дорожный конфликт закончился стрельбой в оппонента на северо-востоке Москвы.