Туристы в Крыму сэкономят на сотовой связи из-за отмены роуминга

Нововведение принесёт выгоду и местным жителям полуострова, если они решат уехать из республики в другой регион.

Туризм в Крыму выиграет из-за отмены национального роуминга. Отдыхающие на полуострове с этого дня начнут платить за услуги связи по тарифам домашних операторов. Об этом сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

— Приезжающие гости на полуостров будут платить в соответствии с тарифами, установленными их домашним оператором. <...> Родные смогут связаться со своими близкими по домашним тарифам, — приводит слова Первых ТАСС.

Жителям Крыма нововведение также принесёт выгоду. Во время поездок по России они не будут дополнительно платить за входящие звонки. Оплата услуг будет соответствовать тем тарифам, которые установлены на полуострове.

Напомним, в Крыму крупные российские операторы не работают — только местные. И туристы нередко жаловались, что стоимость роуминга на полуострове завышена. Теперь дополнительную плату за услугу местные операторы взимать не смогут. Однако как много сэкономят люди, крымские операторы мобильной связи ещё не подсчитали.