Девять вахтовиков пострадали в ДТП с автобусом и кроссовером на Кубани

Вахтовый автобус столкнулся с кроссовером на трассе в Тимашёвском районе Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места дорожно-транспортного происшествия.

Всего в автобусе находилось 15 человек. Все они направлялись из станицы Староджерелиевской в сторону Тимашёвска для работы на полях.

Всех девятерых пострадавших доставили в Тимашёвскую центральную районную больницу, из них трёх госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.