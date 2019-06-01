Девять вахтовиков пострадали в ДТП с автобусом и кроссовером на Кубани

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Девять вахтовиков пострадали в ДТП с автобусом и кроссовером на Кубани

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Вахтовый автобус столкнулся с кроссовером на трассе в Тимашёвском районе Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места дорожно-транспортного происшествия.

<p>Фото © LIFE</p>

Всего в автобусе находилось 15 человек. Все они направлялись из станицы Староджерелиевской в сторону Тимашёвска для работы на полях.

<p>Фото © LIFE</p>

Всех девятерых пострадавших доставили в Тимашёвскую центральную районную больницу, из них трёх госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение.

<p>Фото © LIFE</p>

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.

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