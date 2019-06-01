Дети пострадали из-за столкновения трёх машин в Калужской области

Двое детей 9 и 13 лет пострадали в автомобильной аварии. Три автомобиля столкнулись на трассе М-3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

— Автомобили Honda и Renault, которые ехали в сторону Брянска, столкнулись с машиной Kia, которая выехала на встречную полосу движения, — рассказала представитель регионального ГУ МВД Наталья Горохова.

Как отмечают правоохранители, дети ехали в специальных креслах. Помимо школьников, пострадали ещё двое взрослых. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ДПС. Все обстоятельства аварии выясняются.