Вдове сотрудника сочинского аэропорта передали медаль "За спасение погибавших"

Вдове руководителя смены сочинского аэропорта Владимира Бегияна, который помогал эвакуировать людей после аварийной посадки Boeing, вручили медаль "За спасение погибавших". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Церемония проходила в сочинском аэропорту. Награду передавал министр транспорта России Евгений Дитрих. В сообщении отмечается, что погибший удостоен медалью посмертно за мужество, смелость и решительность.
— Мы пришли почтить память героя. <...> Это был человек с большим сердцем. Пока рядом с нами работают такие люди, у нашего транспорта большое будущее, — сказал Дитрих.
Напомним, 1 сентября 2018 года самолёт Boeing 737-800 после приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Пострадало 18 человек. Владимир Бегиян первым прибыл на место происшествия: помогал пассажирам при эвакуации, а также координировал работу наземных служб аэропорта. Он скончался от сердечного приступа.
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