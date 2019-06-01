Роспотребнадзор выявил новую схему обмана в автосалонах

Сотрудники автосалона шли на обман, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор.

Специалисты Роспотребнадзора раскрыли новую схему обмана клиентов в автосалонах. Об этом сообщает "Российская газета".

В ответ на многочисленные жалобы свердловское отделение федеральной службы провело контрольную закупку в точке продаж автомобилей и выявило многочисленные нарушения. В частности, люди жаловались на то, что при заключении договора купли-продажи за счёт кредита процентная ставка оказывалась выше в четыре раза.

Эксперты Роспотребнадзора лично убедились в правдивости этой информации. В ходе проверки выяснилось, что потенциальным покупателям выдавали так называемые памятки с завышенной суммой кредита и неправильными сведениями о доходах, которые необходимо было передать банку.

При этом до подписания договора клиенту звонил якобы сотрудник отделения банка и сообщил о перечислении денежных средств в автосалон.

— На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких "соглашений". Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор, — пояснили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, по данной схеме работают многие точки продаж автомобилей. Также среди наиболее распространённых приёмов Роспотребнадзор выделил заниженную в рекламе или на сайте цену, неоправданно низкую процентную ставку по кредитам, отказ от показа машины в салоне и сумму кредита, в несколько раз превышающую стоимость автомобиля.