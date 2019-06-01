"Пропавший" Ким Чен Ын появился на публике спустя несколько недель отсутствия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике впервые с начала мая, когда КНДР проводила ракетные учения. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на объекты в провинции Чагандо.

На опубликованных снимках Ким Чен Ын изображён в одном и том же костюме серого цвета — видимо, северокорейский лидер "руководил работой на месте" на всех объектах в один и тот же день.

Про посещение высшим руководителем КНДР каждого из объектов агентство опубликовало отдельную статью.

Отметим, что Ким Чен Ын "исчезает" не впервые — он уже пропадал из поля зрения публики осенью 2018 года.