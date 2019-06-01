Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

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Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В документе определён список экстремистских действий, за которые стороны конвенции обязуются установить ответственность, меры против участия юрлиц в экстремистской деятельности и регламентирован порядок выдачи, передачи осуждённых.

Также поясняется, что Конвенция по противодействию экстремизму не затрагивает права и обязанности сторон.

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