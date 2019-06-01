Учёные выяснили, почему замороженные овощи и фрукты полезнее свежих

Замороженная продукция может содержать на 10–50% больше витаминов и минералов по сравнению со свежей.

Замороженные фрукты и овощи могут содержать столько же витаминов и минералов, а иногда даже больше, чем свежие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на учёных Университета штата Северная Каролина.

— С точки зрения сохранения продуктов заморозка является наилучшим способом. Таким образом, все полезные растительные соединения, которые есть в свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки, — пояснила Мэри Энн Лила, директор Института здоровья растений.

Как пояснили эксперты, замороженные фрукты "собираются на пике зрелости", когда они содержат наибольшее количество минералов и витаминов. Затем продукция быстро замораживается и упаковывается с применением азота, что позволяет сохранить все питательные вещества.

В свою очередь овощи перед заморозкой бланшируются, благодаря чему они не обесцвечиваются, не темнеют и не теряют вкус. В противном случае зелёные овощи могут приобретать сероватый или коричневатый вид.

Исследователи отмечают, что замороженные фрукты и овощи, собранные на пике зрелости, легко компенсируют любые потери питательных веществ в человеческом организме, поскольку могут содержать на 10–50% больше витаминов и минералов по сравнению со свежими.

— К примеру, если сравнить свежую стручковую фасоль, которую можно найти на прилавках в магазине, с замороженной, то последняя почти всегда содержит больше питательных веществ, — сказал Марио Дж. Ферруцци, профессор кафедры наук о продуктах питания, биообработке и питании в Университете штата Северная Каролина.