Путин поздравил Кадышеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем. Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия, а её ансамблю "Золотое кольцо" — успехов и процветания.
— Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару Вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени