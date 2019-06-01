Путин поздравил Кадышеву с юбилеем

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Путин поздравил Кадышеву с юбилеем

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Фото © Instagram/goldenringtheater

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем. Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия, а её ансамблю "Золотое кольцо" — успехов и процветания.

— Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару Вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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