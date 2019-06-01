Эксперты сравнили цены на отдых в Турции с прошлогодними

Цены на отдых в Турции остались на уровне прошлого года, сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя. Там сравнили стоимость турпакетов для россиян в 2019 и 2018 годах.

— Если рассмотреть цены на турпакеты в этом году, то они должны обрадовать наших российских гостей. Они не имеют серьёзного роста по сравнению с прошлым годом, — сказал Баглыкайя в интервью РИА "Новости".

Отметим, Турция вошла в тройку самых популярных стран среди российских туристов, по данным погранслужбы.