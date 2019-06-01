Победительнице ЧМ по плаванию сделали предложение прямо на пьедестале — видео

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, российская спортсменка сказала "да".

Возлюбленный сделал предложение руки и сердца многократной чемпионке мира и Европы по синхронному плаванию Марине Голядкиной, когда она стояла на пьедестале почёта.

Во время награждения женской сборной России, которая стала первой на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Барселоне, вышел "Джон Леннон" — такой образ выбрал возлюбленный спортсменки, руководитель поэтического проекта в стране "ЛитГост" Дмитрий Кравченко.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, Голядкина сказала "да".

Напомним, россиянки Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Михаэла Каланча и Варвара Субботина одержали победу, получив 95,3284 балла. Второе место заняли спортсменки из Испании (89,2455), на третьем — Мексика (85,8775).