В Минфине рассказали, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Обучать детей финансовой грамотности предлагают в дошкольном возрасте, когда они учатся читать, писать и познают мир.

Основам финансовой грамотности следует учить детей ещё в дошкольном возрасте, а начать выдавать карманные деньги можно с первого класса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудников проекта Минфина по повышению финансовой грамотности.

При этом грамотности в области финансов можно обучать дошкольников на практике, когда ребёнок вместе с родителями идёт в магазин. В это время он учится разбираться в монетах и купюрах, считать деньги и сдачу, понимать, сколько стоят товары и почему нельзя купить сразу всё, что хочется.

Отдельное внимание эксперты Минфина советуют обратить на вопрос финансовой безопасности. Ребёнку следует разъяснить, где и как хранить деньги, как избежать обмана и какую информацию не следует разглашать.

— Нужно обсуждать вопрос разглашения семейной информации — где хранятся деньги и ценности семьи, какие зарплаты у родителей и другое, — сказала советник директора проекта Екатерина Лавренова.

При этом вопрос о карманных деньгах, считают специалисты, должен обсуждаться в семьях индивидуально, поскольку единого решения, подходящего всем, нет. Однако в целом можно начать давать детям денежные средства со школьного возраста, при этом родителям необходимо следить за тратами ребёнка.

— Следует обсуждать, как их (деньги. — Прим. Лайфа) разумно тратить, сравнивать "умные" и "неумные" покупки. Обсуждать, как можно накопить, как составить план, помогать копить, контролировать, — добавила Лавренова.

Что касается банковских карт, то, прежде чем дать ребёнку возможность участвовать во внутрисемейных финансовых отношениях, необходимо убедиться, что он понимает правила пользования картами, последствия неправомерных действий, правила безопасности и финансовые риски.

— Например, если у ребёнка есть банковская карта и пин-код он написал в дневнике на последней странице, то есть риск того, что деньги могут быть украдены, — пояснила советник директора проекта Анна Зеленцова.

Ранее Лайф писал, зачем дошкольников в возрасте от пяти до семи лет обучать финансовой грамотности.