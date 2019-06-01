Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

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Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Детали задержания Конькова, который занимал пост губернатора Ивановской области с октября 2013-го по октябрь 2017-го, не уточняются.

После отставки Павел Коньков заявил, что за время своего губернаторства успел устранить "практически все болевые точки" региона.

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