Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Детали задержания Конькова, который занимал пост губернатора Ивановской области с октября 2013-го по октябрь 2017-го, не уточняются.

После отставки Павел Коньков заявил, что за время своего губернаторства успел устранить "практически все болевые точки" региона.