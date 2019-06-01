Месси признался, что ему было сложно находиться в России во время ЧМ-2018

По мнению футболиста, всё было бы иначе, если бы он смог "реализовать пенальти" на встрече с Исландией.

Самый высокооплачиваемый футболист сезона 2018/19, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что ему тяжело далось пребывание на чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает газета The Mirror.

— Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом, — цитирует Месси Mirror.

Также Месси рассказал, что мог всё изменить. Но для этого нужно было "реализовать пенальти" во встрече с Исландией.

Напомним, в первом матче ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграла с Исландией вничью. На 64-й минуте Месси мог вывести свою команду вперёд, но у него не получилось переиграть исландского вратаря. После он два часа просидел в раздевалке.

В итоге на ЧМ-2018 сборная Аргентины дошла до 1/8 финала и уступила команде Франции со счётом 3:4.