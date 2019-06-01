Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

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Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

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Фото ©L!FE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с 44-м днём рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, в ходе разговора Путин и Пашинян затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обсудили график предстоящих контактов.

Отметим, что в начале мая армянский премьер заявил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Ереван 1 октября.

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