Бывшая жена Башарова уехала из России вместе с сыном, купив билеты в один конец

Елизавета Башарова отметила, что всё происходит не просто так, а "именно в нужное время".

Экс-супруга Марата Башарова (Шевыркова) улетела из России вместе с сыном, купив билеты в Доминикану в один конец. На своей странице в "Инстаграме" она рассказала, что фанатеет от моря так же, как и её сын.

— Я забрала трудовую, получила расчёт, и вот он — шанс исполнить желание моего маленького принца. Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец... — поделилась с подписчиками Башарова.

Также актриса отметила, что всё происходит не просто так, а "именно в нужное время". Она собирается вернуться с сыном в Россию, "может быть, через месяц, а может быть, через два".

Напомним, мировой суд расторг брак Башаровых в марте. Жена актёра подала на развод спустя полтора года после свадьбы. На такой шаг девушка решилась после избиения — Марат Башаров сломал ей нос.