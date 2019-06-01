На "мосту Кличко" разбилось ещё одно стекло

Одна из секций стеклянного покрытия треснула после того, как местные жители пробрались на закрытую часть моста.

В центре Киева на недавно открытом мосту, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", разбилось ещё одно стекло. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, инцидент произошёл 31 мая около 22:40 вечера по местному времени (23:40 по мск). Стеклянный пол повредился на обзорной площадке, которую ранее на время ремонта огородили специальным забором.

Как отмечает издание, жителям украинской столицы не составило труда отодвинуть заграждения, чтобы попасть на закрытую территорию. Несмотря на повреждения, люди продолжали ходить по треснувшим стёклам. В результате самая повреждённая из них секция совершенно потеряла свою прозрачность.

Ранее Лайф писал, что новый мост в центре Киева, получивший народное название "мост Кличко" из-за того, что мэр украинской столицы вместе с братом проверил на прочность стеклянный пол, треснул через сутки после открытия. Повреждённый элемент обещали заменить в течение суток. Однако впоследствии повреждения появились ещё на нескольких стеклянных панелях.