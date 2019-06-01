Уоррен Баффет продал обед с собой за рекордные $4,5 млн

Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт продал право на обед с собой более чем за $4,5 миллиона долларов. В ходе аукциона, проводившегося на сайте eBay, было сделано 18 ставок.

Как отмечается, это новый рекорд. Неизвестный, выигравший в борьбе за право отобедать с "волшебником из Омахи", сделал ставку в размере $4 567 888. Средства будут направлены в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско.

Аукцион прошёл в юбилейный, 20-й раз. Победитель, решивший сохранить анонимность, может взять на обед с миллиардером семерых друзей. Встреча пройдёт в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

How much would you pay to have lunch with Warren Buffett? Someone just forked out $4.57 million to do so https://t.co/K0dWA42Dut — Bloomberg (@business) 1 июня 2019 г.

В 2018 году за возможность отобедать с Уорреном Баффеттом выложили 3,3 миллиона долларов.