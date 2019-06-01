На юге России официально открыт курортный сезон

Парусная регата, состоявшаяся в рамках единого открытия курортного сезона, финишировала в Севастополе.

С прибытием парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства" в Ялту на всём юге России официально открыт высокий курортный сезон. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на встрече с журналистами.

Крейсерские яхты стартовали 26 мая в Геленджике, заходили в Анапу, Керчь и накануне завершили плавание в порту Ялты. Участников регаты на финише встретили местные жители и глава Администрации Ялты Алексей Челпанов.

— В этом году открытие сезона происходит одновременно на всём юге России. Я всех поздравляю с открытием курортного сезона. Мероприятия, посвящённые этому, проходят в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе, — сказал Волченко.

По словам яхтсменов, регата проходила в безопасном режиме. На всём пути участников гонки сопровождал один из кораблей Черноморского флота.

Награждение победителей гонки спортивных судов пройдёт в Севастополе в субботу, 1 июня.

Ранее Лайф писал, что в Крыму на время курортного сезона запретят строительные работы.