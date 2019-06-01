При взрыве на заводе в Дзержинске пострадало 15 человек

15 человек пострадали в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией. Пострадавшие доставлены в больницу с колото-резаными ранениями. Жертв нет.

Кроме того, не исключается угроза ещё одного взрыва.

Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной взрыва на заводе "Кристалл" стала детонация, предварительно, гексогена, в одном из складских помещений. Информация о взрыве тротила на данный не подтверждается.