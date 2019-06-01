Задержанного экс-губернатора Ивановской области подозревают в хищении 700 млн

Бывшего губернатора Ивановской области, депутата областной думы седьмого созыва Павла Конькова, задержанного по делу о коррупции, подозревают в хищении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, Коньков, управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин и другие лица, личности которых пока не установлены, присвоили вверенные Конькову бюджетные средства. Деньги перечислялись на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".

— Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей, — рассказала Петренко.

В рамках расследования дела следователи СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели обыски в Москве, Иваново и Воронеже. По факту хищения средств из бюджета Ивановской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, Коньков занимал пост губернатора Ивановской области с октября 2013-го по октябрь 2017-го. После отставки он заявил, что за время своего губернаторства успел устранить "практически все болевые точки" региона.