Более 40 спортсменов поставили рекорд, переплыв Керченский пролив

Пловцы из России, Испании и Великобритании преодолели дистанцию примерно в 5,5 километра.

Сегодня в Керченском проливе завершился массовый заплыв: 42 спортсмена вплавь преодолели дистанцию от Тамани до Керчи — это рекорд. Об этом организаторы рассказали РИА "Новости".

Среди участников были профессионалы и любители из России, Испании и Великобритании. Дистанция заплыва составила около 5,5 километра.

— Участники благополучно добрались до крымского побережья. Лидеры финишировали за один час пятнадцать минут, — сказала представительница организаторов Дарья Архипова.

Отметим, что заплыв не был соревновательным. Спортсмены принимали в нём участие ради идеи пересечь пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. В прошлом году на подобное решились только 30 человек.

Ранее Лайф рассказывал о пожилом французе, который переплыл Атлантический океан в бочке. Скоро он планирует вплавь пересечь Ла-Манш. В самой узкой части его ширина составляет 32 км.