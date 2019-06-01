Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19 человек

До 19 человек возросло число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, у большинства пострадавших — колото-резаные ранения. При этом жертв нет.

Не исключается, что в здании завода может произойти ещё один взрыв.

Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной серии взрывов на заводе "Кристалл" стала детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений.