В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в воскресенье, 2 июня, в Москве и Московской области из-за сильного ветра, дождей и высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, днём в воскресенье в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура в столице составит +24...+26 °С. в Подмосковье столбик ртутного термометра будет колебаться между +21 и +26 °С.

Ветер западный и юго-западный, пять-десять метров в секунду, при порывах во время грозы будет достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст.