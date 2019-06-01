Половина задержанных за протесты на станции Шиес приехала из других регионов

Около половины граждан, задержанных в ходе протестных акций на станции Шиес в Архангельской области, оказались жителями других регионов РФ. Об этом ИА "Комиинформ" сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка областного УМВД России Александр Якушев.

По его словам, охраной общественного порядка и безопасности занимаются представители правоохранительных органов, находящиеся на территории станции.

— Речь идёт как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников РЖД, охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан. Органы внутренних дел будут находиться здесь до завершения подготовительных работ, — заявил Якушев.

Он подчеркнул, что полицейские пресекают правонарушения, которые совершают протестующие.

Всего было составлено порядка 30 протоколов об административных нарушениях, задержано более 20 человек. Около половины тех, в отношении кого составлены протоколы, являются жителями других регионов России, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках проекта экотехнопарка "Шиес" хотят оборудовать полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов из Московской и Архангельской областей. Эксплуатация объекта подразумевает использование передовых европейских технологий, отвечающих самым высоким мировым стандартам защиты окружающей среды.

Утилизировать мусор планируют путём брикетирования. Технология брикетирования твёрдых коммунальных отходов и их размещения на полигонах используется в европейских странах, например в Швеции, Италии, Германии. Она подразумевает последующую рекультивацию полигонов и восстановление природной среды.

Напомним, подготовительные работы на территории станции полностью завершат к 15 июня 2019 года. После разработки проектной документации в соответствии с действующим законодательством будет проведена оценка воздействия на окружающую среду. При каждом этапе будет учитываться мнение жителей Ленского района Архангельской области, само строительство начнётся только в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов.