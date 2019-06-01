Угрозы загрязнения воздуха после взрывов на заводе в Дзержинске нет

Угрозы загрязнения воздуха после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске нет. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. В оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вошли замгубернатора региона Дмитрий Краснов, и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС и Администрации Дзержинска.

Пострадавшим в результате серии взрывов на заводе оказывается необходимая медицинская помощь. По словам исполняющей обязанности главы регионального Минздрава, в основном люди получили осколочные ранения лёгкой и средней степени тяжести.

Как ранее сообщал Лайф, в результате серии взрывов на заводе в Дзержинске разрушилось одно из зданий, пропавшими без вести числятся несколько человек.