Испанский курорт составит чёрный список туристов и запретит им въезд в город

Местные владельцы кафе, баров и ресторанов устали от потасовок пьяных гостей. Власти решили их поддержать.

Власти Бенидорма решили вносить в чёрный список всех туристов, которых заметят в непристойном виде в общественных местах. Это могут быть и отели, и бары, и больницы.

Поступок каждого нарушителя рассмотрят в индивидуальном порядке. В качестве наказания могут отказать во въезде на курорт. Об этом сообщил портал Turchegi.ru.

Нововведение приняли в связи с частыми жалобами от собственников кафе, баров и ресторанов Бенидорма.

— Одно из популярных заведений в прошлом году закрылось из-за регулярных потасовок туристов в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Основа для списка уже есть: в рейтинг дебоширов попали британцы, которые отдыхали на курорте в прошлом году. Их данные переданы гостиницам и тем, кто сдаёт жильё. Этих клиентов будут избегать.

Ранее Лайф сообщал об инициативе властей черногорского курорта Будва ввести штрафы для туристов, прогуливающихся в купальниках в общественных местах.