Роскомнадзор призвал родителей не публиковать снимки детей в Интернете

Главная опасность — использование фотографий преступниками, в частности педофилами.

Роскомнадзор призывает родителей отказаться от публикации в Интернете фотографий своих детей, чтобы сохранить их конфиденциальность. Соответствующая информация была опубликована федеральной службой в своём паблике в соцсети "ВКонтакте" по случаю Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня в России.

Специалисты Роскомнадзора напомнили родителям, что их дети обладают такими же правами на сохранение конфиденциальности, как взрослые.

— И то, что он (ребёнок. — Прим. Лайфа) не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций, — говорится в сообщении.

Между тем отмечается, что ежедневно в социальных сетях выкладываются тысячи фотографий детей. При этом не все родители понимают риски, связанные с публикацией снимков.

— Повзрослев, ваш ребёнок столкнётся с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесётся? — рассуждают эксперты, напоминая, что Всемирная паутина "всё помнит" и удалить что-то из неё невозможно.

Но это не самое страшное, считают в Роскомнадзоре. Главную опасность представляет использование снимков преступниками, в частности педофилами, которые размещают детские фотографии на некоторых интернет-ресурсах.

Ранее Лайф писал, как подготовить ребёнка к опасностям соцсетей и Интернета.