Арестован глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте

Дмитрий Коровин вину не признаёт. Однако суд решил, что он пробудет в СИЗО два месяца.

Пресненский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО главу московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СК России. Лайф публикует кадры, на которых обвиняемого завели в зал заседаний в наручниках.

По версии следствия, Дмитрий Коровин получил взятку в особо крупном размере. Однако он вину не признаёт.

Скоро суд решит, заключать ли под стражу ещё двух фигурантов дела — подчинённого Коровина Александра Ашуркова и адвоката Алексея Невзорова.

Предполагается, что сотрудники следственного отдела на воздушном и водном транспорте вступили в сговор с членом адвокатской палаты Республики Крым, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела. Взамен они должны были вернуть изъятые при обыске предметы и документы. В итоге они получили один миллион рублей и распределили его между собой.